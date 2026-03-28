28.03.2026, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шотландия
Шотландия
4-4-2
1
Ганн
3
Робертсон
26
Маккена
13
Хендри
22
Паттерсон
23
МакЛин
4
Мактоминей
19
Фергюсон
7
МакГинн
20
Конвей
9
Дайкс
4-3-1-2
1
Сузуки
16
Ватанабе
21
Ито
2
Сугавара
20
Секо
6
Фудзита
7
Танака
20
Сано
17
Сузуки
9
Гото
11
Маэда
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
24
Ролстон
24
Ролстон
22
Паттерсон
4
Мактоминей
8
Гилмор
8
Гилмор
4
Мактоминей
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
9
Дайкс
18
Херст
18
Херст
9
Дайкс
20
Конвей
25
Кертис
25
Кертис
20
Конвей
21
Ито
25
Сузуки
25
Сузуки
21
Ито
16
Ватанабе
3
Танигучи
3
Танигучи
16
Ватанабе
20
Секо
16
Хасиока
16
Хасиока
20
Секо
7
Танака
15
Камада
15
Камада
7
Танака
20
Сано
7
Митома
7
Митома
20
Сано
11
Маэда
13
Накамура
13
Накамура
11
Маэда
2
Сугавара
10
Доан
10
Доан
2
Сугавара
17
Сузуки
14
Ито
14
Ито
17
Сузуки
9
Гото
18
Уэда
18
Уэда
9
Гото
6
Фудзита
26
Сиогаи
26
Сиогаи
6
Фудзита
Остались в запасе
Шотландия
Япония
12
Лиам Келли
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
24
Кайсу Сано
ОП
6
Шуто Мачино
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
24
Кайсу Сано
ОП
6
Шуто Мачино
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Шотландия - Япония
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
494
609
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сенегал против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Перу
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»