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  • Шотландия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Шотландия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 18:50
Шотландия
28.03.2026, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Япония
84' Д. Ито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
20
Аюму Секо
ЦЗ
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
20
Кодаи Сано
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
11
Дайзен Маэда
(К) ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
24
Энди Ирвинг
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
18
Джордж Херст
ЦФ
25
Финдли Кертис
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
15
Даичи Камада
АП
7
Каору Митома
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
6
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
3
Робертсон
26
Маккена
13
Хендри
22
Паттерсон
23
МакЛин
4
Мактоминей
19
Фергюсон
7
МакГинн
20
Конвей
9
Дайкс
4-3-1-2
1
Сузуки
16
Ватанабе
21
Ито
2
Сугавара
20
Секо
6
Фудзита
7
Танака
20
Сано
17
Сузуки
9
Гото
11
Маэда
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
24
Ролстон
24
Ролстон
22
Паттерсон
4
Мактоминей
8
Гилмор
8
Гилмор
4
Мактоминей
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
9
Дайкс
18
Херст
18
Херст
9
Дайкс
20
Конвей
25
Кертис
25
Кертис
20
Конвей
21
Ито
25
Сузуки
25
Сузуки
21
Ито
16
Ватанабе
3
Танигучи
3
Танигучи
16
Ватанабе
20
Секо
16
Хасиока
16
Хасиока
20
Секо
7
Танака
15
Камада
15
Камада
7
Танака
20
Сано
7
Митома
7
Митома
20
Сано
11
Маэда
13
Накамура
13
Накамура
11
Маэда
2
Сугавара
10
Доан
10
Доан
2
Сугавара
17
Сузуки
14
Ито
14
Ито
17
Сузуки
9
Гото
18
Уэда
18
Уэда
9
Гото
6
Фудзита
26
Сиогаи
26
Сиогаи
6
Фудзита
Остались в запасе
Шотландия
Япония
12
Лиам Келли
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
24
Кайсу Сано
ОП
6
Шуто Мачино
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
24
Энди Ирвинг
ЦП
14
Леннон Миллер
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Томоки Хаякава
ВР
24
Кайсу Сано
ОП
6
Шуто Мачино
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Шотландия - Япония
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
494
609
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сенегал против Перу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Перу

Шотландия – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Япония Шотландия
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