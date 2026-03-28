28.03.2026, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Составы команд
Южная Корея
Южная Корея
3-3-1-1-2
21
Хен У
10
Ю-Мин
4
Мин-Джэ
5
Тхэ-Хен
15
Мун-Хван
16
Пак
22
Соль
24
Ким
17
Ба
11
Хванг
18
О
4-2-3-1
1
Фофана
17
Дуэ
20
Агбаду
21
Н'Дика
13
Акпа
4
Сери
6
Фофана
14
Годо
25
Гуягон
10
Адингра
22
Гессан
2
Ли
2
Ли
16
Пак
8
Сын Хо
8
Сын Хо
16
Пак
24
Ким
5
Хонг
5
Хонг
24
Ким
11
Хванг
19
Кан Ин
19
Кан Ин
11
Хванг
15
Мун-Хван
20
Ян
20
Ян
15
Мун-Хван
17
Ба
7
Сон
7
Сон
17
Ба
18
О
9
Чо
9
Чо
18
О
22
Соль
25
Ом
25
Ом
22
Соль
13
Акпа
3
Конан
3
Конан
13
Акпа
21
Н'Дика
2
Дьоманде
2
Дьоманде
21
Н'Дика
17
Дуэ
5
Синго
5
Синго
17
Дуэ
4
Сери
18
Сангаре
18
Сангаре
4
Сери
25
Гуягон
26
Улаи
26
Улаи
25
Гуягон
14
Годо
15
Диалло
15
Диалло
14
Годо
10
Адингра
11
Траоре
11
Траоре
10
Адингра
6
Фофана
19
Пепе
19
Пепе
6
Фофана
Остались в запасе
Южная Корея
Кот-д'Ивуар
12
Бом-Гын Сон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
13
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
23
Йенс Кастроп
ЦП
0
Хек-Гю Квон
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
8
Франк Кессье
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
13
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
23
Йенс Кастроп
ЦП
0
Хек-Гю Квон
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
8
Франк Кессье
ЦП
24
Базумана Туре
ЛФ
12
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Южная Корея - Кот-д'Ивуар
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
535
518
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Южная Корея против Кот-д'Ивуар на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Кот-д'Ивуар
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»