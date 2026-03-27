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  • Нидерланды – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Нидерланды – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 21:35
Нидерланды
27.03.2026, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Норвегия
35' В. ван Дейк 51' Т. Рейндерс
24' А. Шельдеруп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кес Смит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
(К) ОП
6
Патрик Берг
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Жереми Фримпонг
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Норвегия
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
23
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Антонио Нуса
ЛВ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
20
Коопмейнерс
8
Гравенберх
21
Смит
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
18
Мален
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
22
Бобб
21
Шельдеруп
11
Ларсен
7
Серлот
6
ван Хеке
6
де Врей
6
де Врей
6
ван Хеке
8
Гравенберх
16
Схаутен
16
Схаутен
8
Гравенберх
21
Смит
26
Тимбер
26
Тимбер
21
Смит
14
Рейндерс
7
Симонс
7
Симонс
14
Рейндерс
18
Мален
19
Бробби
19
Бробби
18
Мален
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
17
Хеггем
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Хеггем
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
7
Серлот
19
Майре
19
Майре
7
Серлот
8
Берге
18
Торстведт
18
Торстведт
8
Берге
21
Шельдеруп
23
Хеуге
23
Хеуге
21
Шельдеруп
22
Бобб
20
Нуса
20
Нуса
22
Бобб
Остались в запасе
Нидерланды
Норвегия
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
12
Жереми Фримпонг
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
23
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
12
Жереми Фримпонг
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
23
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нидерланды - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
5
Офсайды
0
1
Количество передач
448
498
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Нидерланды против Норвегии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Норвегия

Нидерланды – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Норвегия Нидерланды
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