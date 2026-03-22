Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-2-3-2
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
50
Мафвента
14
Федоренко
20
Зайнивов
9
Яковлев
10
Земко
7
Гаджиев
11
Пранович
3-1-1-3-2
1
Игнатьев
23
Дунаев
15
Касараб
2
Шемрук
89
Арутюнян
55
Краснов
17
Потапенко
27
Пилецкий
88
Кириленко
11
Мартынов
10
Забелин
10
Земко
6
Адамович
6
Адамович
10
Земко
7
Гаджиев
8
Латыхов
8
Латыхов
7
Гаджиев
23
Дунаев
12
Былинкин
12
Былинкин
23
Дунаев
27
Пилецкий
8
Русак
8
Русак
27
Пилецкий
Остались в запасе
Нафтан
Днепр
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
24
Илья Селезнев
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
24
Илья Селезнев
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Нафтан - Днепр
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Днепра», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»