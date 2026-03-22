22.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-2-1
25
Саппа
18
Игнатьев
5
Жилмостных
2
Тарасов
23
Лях
69
Чурсин
88
Гогич
9
Хубаев
9
Тлехугов
90
Пантелич
90
Калмыков
4-1-2-1-2
51
Митров
44
Корнюшин
53
Котин
62
Карпов
32
Косогоров
64
Ланин
21
Мирошниченко
15
Самойлов
21
Галоян
23
Стефанович
77
Гонгапшев
88
Гогич
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Гогич
69
Чурсин
35
Енин
35
Енин
69
Чурсин
77
Мещеряков
77
Мещеряков
9
Тлехугов
38
Чупаев
38
Чупаев
9
Тлехугов
53
Котин
2
Бозов
2
Бозов
53
Котин
64
Ланин
50
Лысцов
50
Лысцов
64
Ланин
32
Косогоров
7
Маляров
7
Маляров
32
Косогоров
21
Мирошниченко
50
Голубев
50
Голубев
21
Мирошниченко
77
Гонгапшев
11
Порохов
11
Порохов
77
Гонгапшев
Остались в запасе
Спартак К
Шинник
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Спартак К - Шинник
1
4
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Шинника», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»