Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Шинника», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Шинник»