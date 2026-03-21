21.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-2-2-1-1
80
Диуф
4
Данте
28
Ба
55
Ндайшими
26
Бар
92
Клосс
8
Сансон
14
Будауи
10
Диоп
11
Ваи
4-1-1-3-1
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Забарный
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
24
Маюлу
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
20
Дуэ
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
10
Диоп
26
Будаш
26
Будаш
10
Диоп
11
Ваи
90
Оморуйи
90
Оморуйи
11
Ваи
24
Маюлу
4
Бералдо
4
Бералдо
24
Маюлу
25
Мендеш
27
Фернандес
27
Фернандес
25
Мендеш
19
Кан Ин
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
20
Мбайе
20
Мбайе
7
Кварацхелия
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
5
Офсайды
5
4
Количество передач
241
729
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
92
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.24
4.13
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «ПСЖ», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»