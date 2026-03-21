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  • «Ницца» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 21:55
Ницца
21.03.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
42' Н. Мендеш (П) 49' Д. Дуэ 81' Д. Фернандес 85' В. Заир-Эмери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
(К) ЦП
20
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ли Кан Ин
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
26
Каиль Будаш
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-2-1-1
80
Диуф
4
Данте
28
Ба
55
Ндайшими
26
Бар
92
Клосс
8
Сансон
14
Будауи
10
Диоп
11
Ваи
4-1-1-3-1
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Забарный
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
24
Маюлу
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
20
Дуэ
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
10
Диоп
26
Будаш
26
Будаш
10
Диоп
11
Ваи
90
Оморуйи
90
Оморуйи
11
Ваи
24
Маюлу
4
Бералдо
4
Бералдо
24
Маюлу
25
Мендеш
27
Фернандес
27
Фернандес
25
Мендеш
19
Кан Ин
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
20
Мбайе
20
Мбайе
7
Кварацхелия
20
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Дуэ
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
30
Люка Шевалье
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Исак Янссон
ПВ
Everton Pereira
ЦП
Танги Н'Домбеле
ЦП
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Ашраф Хакими
ПЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Жоау Невеш
АП
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
5
Офсайды
5
4
Количество передач
241
729
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
92
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.24
4.13
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «ПСЖ», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «ПСЖ»

«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца
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