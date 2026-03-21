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  • «Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 21:35
Ювентус
21.03.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
14' К. Йылдыз
52' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
24
Лука Моро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
13
Бога
7
Консейсау
11
Йылдыз
4-2-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
4
Мухаремович
23
Гарсия
40
Вранкс
8
Коне
10
Берарди
20
Вольпато
50
Бакола
99
Пинамонти
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
27
Камбьясо
21
Миретти
21
Миретти
27
Камбьясо
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
13
Бога
14
Милик
14
Милик
13
Бога
6
Келли
9
Влахович
9
Влахович
6
Келли
10
Берарди
3
Доиг
3
Доиг
10
Берарди
20
Вольпато
35
Липани
35
Липани
20
Вольпато
40
Вранкс
44
Яннони
44
Яннони
40
Вранкс
50
Бакола
45
Лорьенте
45
Лорьенте
50
Бакола
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фабио Гроссо
Ювентус
Точно не сыграют
Эмиль Хольм
ПЗ
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Алие Фадера
ЛВ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Кристиан Торстведт
АП
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
570
300
Сейвы
0
7
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.53
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Сассуоло», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сассуоло»

«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Ювентус
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