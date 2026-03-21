21.03.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-2-1
1
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
13
Бога
7
Консейсау
11
Йылдыз
4-2-3-1
49
Мурич
6
Валюкевич
21
Идзес
4
Мухаремович
23
Гарсия
40
Вранкс
8
Коне
10
Берарди
20
Вольпато
50
Бакола
99
Пинамонти
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
27
Камбьясо
21
Миретти
21
Миретти
27
Камбьясо
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
13
Бога
14
Милик
14
Милик
13
Бога
6
Келли
9
Влахович
9
Влахович
6
Келли
10
Берарди
3
Доиг
3
Доиг
10
Берарди
20
Вольпато
35
Липани
35
Липани
20
Вольпато
40
Вранкс
44
Яннони
44
Яннони
40
Вранкс
50
Бакола
45
Лорьенте
45
Лорьенте
50
Бакола
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
33
Christian Frangella
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фабио Гроссо
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
570
300
Сейвы
0
7
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.53
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Сассуоло», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»