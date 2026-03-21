21.03.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
16
Де Винтер
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
9
Фуллкруг
3-3-1-1-2
1
Палеари
33
Обрадор
44
Исмайли
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Прати
77
Эбосс
66
Гинейтис
13
Влашич
91
Сапата
18
Симеоне
22
Салемакерс
27
Одогу
27
Одогу
22
Салемакерс
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Пулишич
7
Хименес
7
Хименес
10
Пулишич
9
Фуллкруг
18
Нкунку
18
Нкунку
9
Фуллкруг
33
Обрадор
25
Нкунку
25
Нкунку
33
Обрадор
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
4
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
4
Прати
77
Эбосс
17
Куленович
17
Куленович
77
Эбосс
91
Сапата
10
Адамс
10
Адамс
91
Сапата
Остались в запасе
Милан
Торино
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
Точно не сыграют
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Милан - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
565
315
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
2.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Торино», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»