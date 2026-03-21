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  • «Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 18:50
Милан
21.03.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 2
Завершен
Торино
36' С. Павлович 54' А. Рабьо 55' Ю. Фофана
44' Д. Симеоне 83' Н. Влашич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
4-3-2-1
16
Меньян
33
Бартезаги
16
Де Винтер
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
10
Пулишич
9
Фуллкруг
3-3-1-1-2
1
Палеари
33
Обрадор
44
Исмайли
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Прати
77
Эбосс
66
Гинейтис
13
Влашич
91
Сапата
18
Симеоне
22
Салемакерс
27
Одогу
27
Одогу
22
Салемакерс
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Пулишич
7
Хименес
7
Хименес
10
Пулишич
9
Фуллкруг
18
Нкунку
18
Нкунку
9
Фуллкруг
33
Обрадор
25
Нкунку
25
Нкунку
33
Обрадор
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
4
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
4
Прати
77
Эбосс
17
Куленович
17
Куленович
77
Эбосс
91
Сапата
10
Адамс
10
Адамс
91
Сапата
Остались в запасе
Милан
Торино
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
Точно не сыграют
Маттео Габбиа
ЦЗ
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Занос Савва
ПВ
Алиу Нджи
ЛВ
Статистика матча Милан - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
565
315
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
2.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Торино», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Торино»

«Милан» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Милан
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