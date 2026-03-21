21.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
4-3-2-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
21
Хато
24
Кукурелья
24
Фернандес
45
Лавиа
23
Кайседо
10
Палмер
18
Нету
20
Педро
7
Макнил
32
Брэнтуэйт
32
Брэнтуэйт
7
Макнил
13
Ндиайе
34
Рехль
34
Рехль
13
Ндиайе
22
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
22
Дьюсбери-Холл
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
23
Кайседо
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
23
Кайседо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Сантос
45
Лавиа
27
Густо
49
Гарначо
49
Гарначо
27
Густо
18
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
18
Нету
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
Эвертон
Челси
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Эвертон - Челси
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
7
Количество передач
392
690
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»