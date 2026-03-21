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  • «Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 19:20
Эвертон
21.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Челси
33' Бету 62' Бету 76' И. Ндиайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
О'Брайен
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
5
Гуйе
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
4-3-2-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
21
Хато
24
Кукурелья
24
Фернандес
45
Лавиа
23
Кайседо
10
Палмер
18
Нету
20
Педро
7
Макнил
32
Брэнтуэйт
32
Брэнтуэйт
7
Макнил
13
Ндиайе
34
Рехль
34
Рехль
13
Ндиайе
22
Дьюсбери-Холл
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
22
Дьюсбери-Холл
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
23
Кайседо
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
23
Кайседо
45
Лавиа
17
Сантос
17
Сантос
45
Лавиа
27
Густо
49
Гарначо
49
Гарначо
27
Густо
18
Нету
41
Эстевао
41
Эстевао
18
Нету
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
Эвертон
Челси
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Лайам Росеньор
Эвертон
Точно не сыграют
Карлос Алькарас
ЦП
Джек Грилиш
ЛВ
Тайрик Джордж
ЛВ
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Рис Джеймс
ПЗ
Филип Йоргенсен
ВР
Михаил Мудрик
ЛВ
Трево Чалоба
ЦЗ
Статистика матча Эвертон - Челси
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
7
Количество передач
392
690
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.93
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Челси»

«Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Эвертон
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