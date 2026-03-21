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  • «Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 11:50
Жетысу
21.03.2026, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кайрат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Марко Зиванович
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Жетысу
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
11
Себастьян Себальос
ЦФ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
4-2-2-2
88
Сикач
23
Балтабеков
5
Орынбасар
4
Кашкен
15
Пайович
10
Мосиашвили
11
Добай
9
Абзалов
7
Мужиков
21
Жакипбаев
27
Зиванович
3-1-3-3
1
Анарбеков
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
19
Юккола
99
Рикардиньо
7
Жоржинью
10
Сатпаев
9
Абзалов
17
Нурбол
17
Нурбол
9
Абзалов
21
Жакипбаев
20
20
21
Жакипбаев
19
Юккола
24
Мрынский
24
Мрынский
19
Юккола
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
99
Рикардиньо
11
Себальос
11
Себальос
99
Рикардиньо
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Жетысу - Кайрат
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кайрата», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Кайрат»

«Жетысу» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Жетысу
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