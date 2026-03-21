Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кайрата», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Кайрат»