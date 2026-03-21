Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-2-2-2
88
Сикач
23
Балтабеков
5
Орынбасар
4
Кашкен
15
Пайович
10
Мосиашвили
11
Добай
9
Абзалов
7
Мужиков
21
Жакипбаев
27
Зиванович
3-1-3-3
1
Анарбеков
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
19
Юккола
99
Рикардиньо
7
Жоржинью
10
Сатпаев
9
Абзалов
17
Нурбол
17
Нурбол
9
Абзалов
21
Жакипбаев
20
20
21
Жакипбаев
19
Юккола
24
Мрынский
24
Мрынский
19
Юккола
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
99
Рикардиньо
11
Себальос
11
Себальос
99
Рикардиньо
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Жетысу - Кайрат
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Кайрата», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»