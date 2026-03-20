20.03.2026, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-3-1-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
66
Кампо
3
Сокол
15
Яцкевич
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
8
Мигдаленок
80
Ксенофонтов
3-1-4-1-1
1
Санько
31
Залеский
2
Божко
13
Орешкевич
26
Ткаченко
9
Васин
18
Вольский
11
Ловец
95
Воробьев
41
Лутик
7
Мокин
26
Варакса
60
60
26
Варакса
23
Турич
32
32
23
Турич
29
Дубинец
17
Зубович
17
Зубович
29
Дубинец
10
Сазончик
10
Сазончик
95
Воробьев
99
Толкачев
99
Толкачев
95
Воробьев
Остались в запасе
Минск
Арсенал
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Минск - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Арсенала», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»