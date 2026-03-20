20.03.2026, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
7
Караман
47
8
Башич
3-2-2-3
1
Бусурманов
22
Марочкин
4
3
Асранкулов
8
Тагыберген
30
Герра
7
Жумашев
17
Зуев
13
15
Вукчевич
18
Милованович
7
Караман
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
17
Зуев
21
Жагоров
21
Жагоров
17
Зуев
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
7
Жумашев
19
Жумат
19
Жумат
7
Жумашев
Остались в запасе
Астана
Тобол
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Астана - Тобол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Тобола», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»