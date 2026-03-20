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  • «Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 15:50
Астана
20.03.2026, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Тобол
24' И. Башич 66' А. Касым
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
99
Алибек Касым
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
30
Луис Герра
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
99
Касым
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
9
Исламхан
7
Караман
47
8
Башич
3-2-2-3
1
Бусурманов
22
Марочкин
4
3
Асранкулов
8
Тагыберген
30
Герра
7
Жумашев
17
Зуев
13
15
Вукчевич
18
Милованович
7
Караман
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Караман
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
9
Исламхан
81
Каримов
81
Каримов
9
Исламхан
17
Зуев
21
Жагоров
21
Жагоров
17
Зуев
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
7
Жумашев
19
Жумат
19
Жумат
7
Жумашев
Остались в запасе
Астана
Тобол
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
82
R. Valikhan
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Астана - Тобол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Тобола», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Тобол»

«Астана» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Астана
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