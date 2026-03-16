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  • «Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 15:50
Кайрат
16.03.2026, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Актобе
76' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
7
Жоржинью
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
30
Никита Корзун
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кайрат
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
57
S. Duysenbek
ЦП
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
11
Себастьян Себальос
ЦФ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
17
Нани
ЛВ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
4-1-3-2
1
Анарбеков
3
Мата
44
Африко
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
4-2-1-3
16
Заруцкий
31
Танжариков
18
Ордец
23
Эрланов
27
Досмагамбетов
30
Корзун
21
Альварес
12
Топалов
11
Шушеначев
7
Соса
10
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
19
Юккола
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
19
Юккола
7
Жоржинью
11
Себальос
11
Себальос
7
Жоржинью
10
17
Нани
17
Нани
10
27
Досмагамбетов
14
14
27
Досмагамбетов
30
Корзун
19
Латурнус
19
Латурнус
30
Корзун
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
57
S. Duysenbek
ЦП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
57
S. Duysenbek
ЦП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Кайрат - Актобе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Актобе», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Актобе»

«Кайрат» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кайрат
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