16.03.2026, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-1-3-2
1
Анарбеков
3
Мата
44
Африко
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
4-2-1-3
16
Заруцкий
31
Танжариков
18
Ордец
23
Эрланов
27
Досмагамбетов
30
Корзун
21
Альварес
12
Топалов
11
Шушеначев
7
Соса
10
18
Глейзер
4
Касабулат
4
Касабулат
18
Глейзер
9
Эдмилсон
10
Сатпаев
10
Сатпаев
9
Эдмилсон
19
Юккола
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
19
Юккола
7
Жоржинью
11
Себальос
11
Себальос
7
Жоржинью
10
17
Нани
17
Нани
10
27
Досмагамбетов
14
14
27
Досмагамбетов
30
Корзун
19
Латурнус
19
Латурнус
30
Корзун
Остались в запасе
Кайрат
Актобе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
57
S. Duysenbek
ЦП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
57
S. Duysenbek
ЦП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Кайрат - Актобе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Актобе», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»