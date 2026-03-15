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  • «Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 16:20
Вердер
15.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
6' П. Небель 52' Л. Джэ Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Романо Шмид
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
29
Салим Муса
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
3-2-3-2
30
Бакхаус
3
Сугавара
32
Фридль
22
Малатини
6
Стаге
18
Пуэртас
17
Груль
18
Шмид
2
Деман
9
Топп
10
Биттенкурт
4-1-1-3-1
33
Бац
16
Мвене
3
Видмер
5
Пош
21
Да Коста
2
Сано
31
Кор
8
Небель
10
Джэ Сон
23
Бекер
20
Тиц
22
Малатини
33
Шметгенс
33
Шметгенс
22
Малатини
10
Биттенкурт
24
Чович
24
Чович
10
Биттенкурт
3
Сугавара
23
Шмидт
23
Шмидт
3
Сугавара
9
Топп
11
Нджинма
11
Нджинма
9
Топп
17
Груль
29
Муса
29
Муса
17
Груль
3
Видмер
48
Потульски
48
Потульски
3
Видмер
23
Бекер
15
Мэлони
15
Мэлони
23
Бекер
10
Джэ Сон
24
Кавасаки
24
Кавасаки
10
Джэ Сон
16
Мвене
18
Ферачниг
18
Ферачниг
16
Мвене
20
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
20
Тиц
Остались в запасе
Вердер
Майнц
13
Карл Хейн
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
Точно не сыграют
Йован Милошевич
ЦФ
Уэсли Аде
ОП
Виктор Бонифаци
ЦФ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Майнц
Точно не сыграют
Надим Амири
ЦП
Штефан Белл
ЦЗ
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Робин Центнер
ВР
Силас
ПВ
Статистика матча Вердер - Майнц
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
7
Офсайды
2
2
Количество передач
604
304
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.77
1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Майнца», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Майнц»

«Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Вердер
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