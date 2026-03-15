15.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-3-2
30
Бакхаус
3
Сугавара
32
Фридль
22
Малатини
6
Стаге
18
Пуэртас
17
Груль
18
Шмид
2
Деман
9
Топп
10
Биттенкурт
4-1-1-3-1
33
Бац
16
Мвене
3
Видмер
5
Пош
21
Да Коста
2
Сано
31
Кор
8
Небель
10
Джэ Сон
23
Бекер
20
Тиц
22
Малатини
33
Шметгенс
33
Шметгенс
22
Малатини
10
Биттенкурт
24
Чович
24
Чович
10
Биттенкурт
3
Сугавара
23
Шмидт
23
Шмидт
3
Сугавара
9
Топп
11
Нджинма
11
Нджинма
9
Топп
17
Груль
29
Муса
29
Муса
17
Груль
3
Видмер
48
Потульски
48
Потульски
3
Видмер
23
Бекер
15
Мэлони
15
Мэлони
23
Бекер
10
Джэ Сон
24
Кавасаки
24
Кавасаки
10
Джэ Сон
16
Мвене
18
Ферачниг
18
Ферачниг
16
Мвене
20
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
20
Тиц
Остались в запасе
Вердер
Майнц
13
Карл Хейн
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Майнц
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
7
Офсайды
2
2
Количество передач
604
304
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.77
1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Майнца», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»