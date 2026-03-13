13.03.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-1-1
27
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
19
Мубарик
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
26
Ценов
3
Ведерников
6
Джонни Паласиос
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
77
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
5
Табидзе
43
Ахмедов
43
Ахмедов
5
Табидзе
4
Шумахов
24
Аларкон
24
Аларкон
4
Шумахов
17
Джапо
19
Зинович
19
Зинович
17
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
8
Пуэбла
23
Кантеро
23
Кантеро
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
7
Гюрлюк
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
3
Ведерников
30
Гузина
30
Гузина
3
Ведерников
Остались в запасе
Динамо Мх
Оренбург
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
88
Максим Рудаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Динамо Мх - Оренбург
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
251
284
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Оренбурга», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»