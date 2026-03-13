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  • «Динамо» Махачкала – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 18:20
Динамо Мх
13.03.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
28' М. Хоссейннеджад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
АП
77
Хорди Томпсон
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Руслан Куль
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
3-4-1-1-1
27
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
19
Мубарик
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
26
Ценов
3
Ведерников
6
Джонни Паласиос
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
77
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
5
Табидзе
43
Ахмедов
43
Ахмедов
5
Табидзе
4
Шумахов
24
Аларкон
24
Аларкон
4
Шумахов
17
Джапо
19
Зинович
19
Зинович
17
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
8
Пуэбла
23
Кантеро
23
Кантеро
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
7
Гюрлюк
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
3
Ведерников
30
Гузина
30
Гузина
3
Ведерников
Остались в запасе
Динамо Мх
Оренбург
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
88
Максим Рудаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Динамо Мх
Точно не сыграют
Александр Сандрачук
ПЗ
Статистика матча Динамо Мх - Оренбург
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
251
284
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Оренбурга», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Оренбург»

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Мх
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