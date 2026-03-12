12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-2
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
17
Руэда
15
Весино
6
Мориба
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
37
19
Ниахате
3
Тальяфико
23
Мортон
8
Толиссо
99
22
Мата
11
Яремчук
9
Эндрик
3
Мингеса
21
Ристич
21
Ристич
3
Мингеса
17
Руэда
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Руэда
6
Мориба
22
Сотело
22
Сотело
6
Мориба
10
Аспас
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Аспас
19
Сведберг
18
Дуран
18
Дуран
19
Сведберг
23
Мортон
5
Мангала
5
Мангала
23
Мортон
99
6
Тессманн
6
Тессманн
99
Химбер
10
Карабец
10
Карабец
Химбер
37
84
Амдани
84
Амдани
37
3
Тальяфико
45
Химбер
45
Химбер
3
Тальяфико
Остались в запасе
Сельта
Лион
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
288
701
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лиона», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Лион»
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Источник: «Бомбардир»