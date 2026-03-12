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  • «Сельта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Сельта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 21:50
Сельта
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Лион
25' Х. Руэда
87' Эндрик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
37
Steeve Kango
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Лион
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Орель Мангала
ОП
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
45
Реми Химбер
ЛВ
3-2-3-2
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
3
Мингеса
20
Алонсо
17
Руэда
15
Весино
6
Мориба
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
37
19
Ниахате
3
Тальяфико
23
Мортон
8
Толиссо
99
22
Мата
11
Яремчук
9
Эндрик
3
Мингеса
21
Ристич
21
Ристич
3
Мингеса
17
Руэда
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Руэда
6
Мориба
22
Сотело
22
Сотело
6
Мориба
10
Аспас
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Аспас
19
Сведберг
18
Дуран
18
Дуран
19
Сведберг
23
Мортон
5
Мангала
5
Мангала
23
Мортон
99
6
Тессманн
6
Тессманн
99
Химбер
10
Карабец
10
Карабец
Химбер
37
84
Амдани
84
Амдани
37
3
Тальяфико
45
Химбер
45
Химбер
3
Тальяфико
Остались в запасе
Сельта
Лион
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Мигель Роман
ЦП
Y. Lago
ЦЗ
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Ноам Камара
ЦЗ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Ханс Хатебур
ПЗ
Статистика матча Сельта - Лион
4
1
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
288
701
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лиона», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Лион»

«Сельта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лион Сельта
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