  • Главная
  • Новости
  «Лилль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Лилль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:17
Лилль
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Астон Вилла
61' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
18
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
(К) ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Астон Вилла
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
1
Эзер
15
Перро
18
Мбемба
23
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
28
Перрен
9
Жиру
3-2-1-2-2
23
Мартинес
4
Конса
14
Торрес
12
Динь
21
Луис
24
Онана
26
Богарде
19
Санчо
27
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
28
Перрен
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
28
Перрен
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
17
Мукау
27
Коррея
27
Коррея
17
Мукау
19
Санчо
22
Матсен
22
Матсен
19
Санчо
21
Луис
7
МакГинн
7
МакГинн
21
Луис
27
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
27
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
31
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Лилль
Астон Вилла
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
Точно не сыграют
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Alysson Edward
ЦФ
Мэтти Кэш
ПЗ
Статистика матча Лилль - Астон Вилла
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
6
1
Количество передач
441
474
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Астон Виллы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Астон Вилла»

«Лилль» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астон Вилла Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
