12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
4-1-3-2
1
Эзер
15
Перро
18
Мбемба
23
Манди
22
Сантуш
17
Мукау
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
28
Перрен
9
Жиру
3-2-1-2-2
23
Мартинес
4
Конса
14
Торрес
12
Динь
21
Луис
24
Онана
26
Богарде
19
Санчо
27
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
28
Перрен
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
28
Перрен
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
17
Мукау
27
Коррея
27
Коррея
17
Мукау
19
Санчо
22
Матсен
22
Матсен
19
Санчо
21
Луис
7
МакГинн
7
МакГинн
21
Луис
27
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
27
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
31
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Лилль
Астон Вилла
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
Точно не сыграют
Астон Вилла
Точно не сыграют
Статистика матча Лилль - Астон Вилла
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
6
1
Количество передач
441
474
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.49
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Астон Виллы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»