11.03.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-2
28
Бласвих
20
Гримальдо
12
Тапсоба
26
Куанса
8
Андрих
14
Паласиос
24
Гарсия
11
Терье
22
Маза
35
Кофане
19
Поку
4-1-1-3-1
1
Райя
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
12
Тимбер
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
2
Мартинелли
17
Дьекереш
14
Паласиос
6
Фернандес
6
Фернандес
14
Паласиос
22
Маза
17
Тилльман
17
Тилльман
22
Маза
11
Терье
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Терье
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
10
Эзе
9
Жезус
9
Жезус
10
Эзе
17
Дьекереш
7
Хаверц
7
Хаверц
17
Дьекереш
Остались в запасе
Байер
Арсенал
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Микель Артета
Байер
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Байер - Арсенал
4
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
442
522
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Арсенала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»