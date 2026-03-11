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  • «Байер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

«Байер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

11 марта, 19:35
Байер
11.03.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Арсенал
46' Р. Андрих
89' К. Хаверц (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Байер
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-2-2
28
Бласвих
20
Гримальдо
12
Тапсоба
26
Куанса
8
Андрих
14
Паласиос
24
Гарсия
11
Терье
22
Маза
35
Кофане
19
Поку
4-1-1-3-1
1
Райя
17
Салиба
3
Габриэль
3
Хинкапе
12
Тимбер
4
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
2
Мартинелли
17
Дьекереш
14
Паласиос
6
Фернандес
6
Фернандес
14
Паласиос
22
Маза
17
Тилльман
17
Тилльман
22
Маза
11
Терье
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Терье
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
10
Эзе
9
Жезус
9
Жезус
10
Эзе
17
Дьекереш
7
Хаверц
7
Хаверц
17
Дьекереш
Остались в запасе
Байер
Арсенал
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
79
Хари Рэнсон
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Микель Артета
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Лукас Васкес
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
I. Traore
Арсенал
Точно не сыграют
Мартин Эдегор
АП
Микель Мерино
ЦП
Леандро Троссард
ЛВ
Статистика матча Байер - Арсенал
4
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
442
522
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Арсенала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Арсенал»

«Байер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Байер
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