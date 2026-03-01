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  • «Рома» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Рома» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 21:35
Рома
01.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 3
Завершен
Ювентус
39' Уэсли 54' Э. Н'Дика 65' Д. Мален
47' Ф. Консейсау 78' Ж. Бога 90+3' Ф. Гатти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бремер
(К) ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
43
Уэсли
6
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Мален
4-2-1-1-2
1
Перин
6
Келли
3
Бремер
15
Калюлю
27
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
7
Консейсау
11
Йылдыз
10
Дэвид
2
Ренш
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Ренш
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
97
Сарагоса
97
Сарагоса
7
Пеллегрини
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
10
Дэвид
13
Бога
13
Бога
10
Дэвид
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
27
Камбьясо
17
Опенда
17
Опенда
27
Камбьясо
Остались в запасе
Рома
Ювентус
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Матиас Соуле
ПВ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Эмиль Хольм
ПЗ
Мануэль Локателли
ОП
Аркадиуш Милик
ЦФ
Душан Влахович
ЦФ
Статистика матча Рома - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
417
490
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Ювентуса», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ювентус»

«Рома» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Рома
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