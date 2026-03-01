01.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
43
Уэсли
6
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
18
Мален
4-2-1-1-2
1
Перин
6
Келли
3
Бремер
15
Калюлю
27
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
7
Консейсау
11
Йылдыз
10
Дэвид
2
Ренш
87
Гиларди
87
Гиларди
2
Ренш
4
Кристанте
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
97
Сарагоса
97
Сарагоса
7
Пеллегрини
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
10
Дэвид
13
Бога
13
Бога
10
Дэвид
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
27
Камбьясо
17
Опенда
17
Опенда
27
Камбьясо
Остались в запасе
Рома
Ювентус
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
91
Radosław Żelezny
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
417
490
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Ювентуса», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»