01.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-2-2-4
73
Лях
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
8
Чачуа
33
1
10
99
Бабукарра
26
2-2-3-2-1
31
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
15
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
20
Сапуга
35
Фернандо
35
Фернандо
20
Сапуга
10
19
Карабин
19
Карабин
10
33
37
Бруниньо
37
Бруниньо
33
26
70
Алькаин
70
Алькаин
26
8
Чачуа
14
Квасница
14
Квасница
8
Чачуа
15
5
Бондаренко
5
Бондаренко
15
7
Демченко
45
Хрипчук
45
Хрипчук
7
Демченко
55
Теллес
10
Станковски
10
Станковски
55
Теллес
70
Климчук
14
Кане
14
Кане
70
Климчук
Остались в запасе
Карпаты
Колос
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Карпаты - Колос
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Колоса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»