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  • «Карпаты» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Карпаты» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 17:50
Карпаты
01.03.2026, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Колос
62' А. Салабай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
1
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
10
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
15
A. Gusol
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Колос
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
3-2-2-4
73
Лях
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
8
Чачуа
33
1
10
99
Бабукарра
26
2-2-3-2-1
31
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
15
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
20
Сапуга
35
Фернандо
35
Фернандо
20
Сапуга
10
19
Карабин
19
Карабин
10
33
37
Бруниньо
37
Бруниньо
33
26
70
Алькаин
70
Алькаин
26
8
Чачуа
14
Квасница
14
Квасница
8
Чачуа
15
5
Бондаренко
5
Бондаренко
15
7
Демченко
45
Хрипчук
45
Хрипчук
7
Демченко
55
Теллес
10
Станковски
10
Станковски
55
Теллес
70
Климчук
14
Кане
14
Кане
70
Климчук
Остались в запасе
Карпаты
Колос
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Карпаты - Колос
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Колоса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Колос»

«Карпаты» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Карпаты
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