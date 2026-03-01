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  • «Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 12:50
Кривбасс
01.03.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Заря
8' Б. Лин 30' М. Задерака 45+2' Г. Мендоза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
2
Ян Юрчек
ПЗ
6
Андрус Араухо
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
94
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
20
Матвей Боднар
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
9
R. Verley
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
21
Каменский
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
3-2-2-2
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
9
Вокрри
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
28
Будковский
7
10
Парако
3
Рохас
3
Рохас
10
Парако
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
21
Каменский
20
Боднар
20
Боднар
21
Каменский
77
Мендоза
10
Герберт
10
Герберт
77
Мендоза
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
10
Жуниньо
19
Саленко
19
Саленко
10
Жуниньо
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
R. Verley
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
R. Verley
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Зари», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Заря»

«Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Кривбасс
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