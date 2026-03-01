01.03.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
21
Каменский
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
3-2-2-2
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
9
Вокрри
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
28
Будковский
7
10
Парако
3
Рохас
3
Рохас
10
Парако
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
21
Каменский
20
Боднар
20
Боднар
21
Каменский
77
Мендоза
10
Герберт
10
Герберт
77
Мендоза
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
10
Жуниньо
19
Саленко
19
Саленко
10
Жуниньо
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
R. Verley
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
9
R. Verley
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Зари», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»