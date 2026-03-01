01.03.2026, воскресенье, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Енисей
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
5
Эмерсон
55
Богатырев
21
Иванов
24
Погосов
18
Надольский
87
Мазурин
75
Окладников
43
Гилязетдинов
17
Зазвонкин
4-1-3-2
23
Бабурин
6
Тихий
30
Хабибуллин
99
Костин
3
Красильниченко
90
Фольмер
8
Рахманов
55
Саплинов
17
Гершун
9
Каменщиков
77
Багателия
17
Зазвонкин
59
Островский
18
Надольский
75
Окладников
24
Погосов
77
Багателия
17
Гершун
9
Каменщиков
8
Рахманов
3
Красильниченко
Остались в запасе
Енисей
Волга
1
Станислав Антипин
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
49
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
92
Игнат Касьянов
ЦП
87
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Енисей - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Волги», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 11:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Волга»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»