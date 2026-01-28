Составы команд
Монако
Монако
4-1-2-2-1
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
5
Керер
2
Вандерсон
6
Закария
28
Кулибали
15
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
4-2-2-1-1
1
Перин
32
Кабаль
6
Келли
15
Калюлю
3
Бремер
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
21
Миретти
7
Консейсау
20
Опенда
10
Головин
20
Уаттара
20
Уаттара
10
Головин
28
Кулибали
23
Бамба
23
Бамба
28
Кулибали
32
Кабаль
27
Камбьясо
27
Камбьясо
32
Кабаль
21
Миретти
17
Аджич
17
Аджич
21
Миретти
8
Коопмейнерс
11
Жегрова
11
Жегрова
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
19
Тюрам
30
Дэвид
30
Дэвид
19
Тюрам
Остались в запасе
Монако
Ювентус
50
Янн Льенар
ВР
40
Jules Stawiecki
ВР
41
I. Toure
ЦП
44
Samuel Nibombe
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
19
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
25
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Монако - Ювентус
3
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
13
19
Офсайды
0
1
Количество передач
487
479
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ювентуса», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
