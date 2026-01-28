Введите ваш ник на сайте
  • «Монако» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Монако» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:39
Монако
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
3
Бремер
(К) ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Монако
50
Янн Льенар
ВР
40
Jules Stawiecki
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
I. Toure
ЦП
44
Samuel Nibombe
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
19
Джордж Иленихена
ЦФ
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
25
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
30
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
5
Керер
2
Вандерсон
6
Закария
28
Кулибали
15
Камара
11
Аклиуш
10
Головин
9
Балогун
4-2-2-1-1
1
Перин
32
Кабаль
6
Келли
15
Калюлю
3
Бремер
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
21
Миретти
7
Консейсау
20
Опенда
10
Головин
20
Уаттара
20
Уаттара
10
Головин
28
Кулибали
23
Бамба
23
Бамба
28
Кулибали
32
Кабаль
27
Камбьясо
27
Камбьясо
32
Кабаль
21
Миретти
17
Аджич
17
Аджич
21
Миретти
8
Коопмейнерс
11
Жегрова
11
Жегрова
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Йылдыз
7
Консейсау
19
Тюрам
30
Дэвид
30
Дэвид
19
Тюрам
Остались в запасе
Монако
Ювентус
50
Янн Льенар
ВР
40
Jules Stawiecki
ВР
41
I. Toure
ЦП
44
Samuel Nibombe
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
19
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
25
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
40
Jules Stawiecki
ВР
41
I. Toure
ЦП
44
Samuel Nibombe
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Люка Миша
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
19
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
25
Жоау Мариу
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Монако
Точно не сыграют
Эрик Дайер
ЦЗ
Вут Фас
ЦЗ
Папе Кабрал
ЦП
Крепин Дьятта
ПВ
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Даниэле Ругани
ЦЗ
Душан Влахович
ЦФ
Статистика матча Монако - Ювентус
3
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
13
19
Офсайды
0
1
Количество передач
487
479
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ювентуса», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Ювентус»

«Монако» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Монако
