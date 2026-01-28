28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
3-3-2-2
40
Сантос
5
Аменда
4
Кох
3
Теате
21
Браун
15
Скири
24
Бута
6
Хойлунд
16
Ларссон
27
Гетце
7
Кнауфф
4-1-1-2-2
1
Викарио
24
Спенс
17
Ромеро
4
Дансо
13
Удогие
6
Палинья
29
Сарр
7
Симонс
28
Одобер
14
Грей
39
Муани
6
Хойлунд
18
Дауд
18
Дауд
6
Хойлунд
15
Скири
8
Шаиби
8
Шаиби
15
Скири
27
Гетце
45
45
27
Гетце
16
Ларссон
19
Бахоя
19
Бахоя
16
Ларссон
21
Браун
20
Доан
20
Доан
21
Браун
13
Удогие
67
Байфилд
67
Байфилд
13
Удогие
28
Одобер
19
Соланке
19
Соланке
28
Одобер
39
Муани
44
Скарлетт
44
Скарлетт
39
Муани
Остались в запасе
Айнтрахт
Тоттенхэм
33
Йенс Граль
ВР
23
Михаэль Цеттерер
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
53
Alexander Staff
ЦФ
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
James Rowswell
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
89
Tye Hall
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Айнтрахт
Точно не сыграют
Статистика матча Айнтрахт - Тоттенхэм
2
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
511
622
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Тоттенхэма», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»