  «Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:36
Айнтрахт
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
47' Р. Коло Муани 77' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
21
Натаниэль Браун
ЛЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Аурелиу Бута
ПЗ
15
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
16
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
23
Михаэль Цеттерер
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
45
Marvin Dills
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
20
Рицу Доан
ПВ
53
Alexander Staff
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
James Rowswell
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
89
Tye Hall
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Айнтрахт
Точно не сыграют
Love Arrhov
ЦП
Миши Батшуайи
ЦФ
Элиас Баум
ПЗ
Жонатан Буркардт
ЦФ
Тимоти Чендлер
ПЗ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Арно Калимуэндо
ЦФ
Кеита Косуги
ЛЗ
Джан Узун
ЦФ
Джессик Нганкам
ЦФ
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Конор Галлахер
ЦП
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Ришарлисон
ЦФ
Матис Тель
ЦФ
Педро Порро
ПЗ
Souza
ЦЗ
Мики ван де Вен
ЦЗ
Статистика матча Айнтрахт - Тоттенхэм
2
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
511
622
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Тоттенхэма», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тоттенхэм Айнтрахт
