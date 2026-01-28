Введите ваш ник на сайте
  «Аякс» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Аякс» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:32
Аякс
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
69' К. Дольберг (П)
52' Ж. Мартиньш 79' С. Хецце
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
6
Юри Регер
ЦП
48
Шон Стюр
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
10
Оскар Глух
АП
11
Мика Годтс
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
96
Христос Музакитис
ЦП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
99
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Аякс
12
Jesse Joeri Heerkens
ВР
52
Paul Reverson
ВР
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
41
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
43
Райан Бунида
АП
17
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
25
Вут Вегхорст
ЦФ
66
Pharrel Nash
ЦФ
Олимпиакос
31
Николаос Ботис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
80
Stavros Pnevmonidis
ЦП
22
Шикинью
АП
27
Габриэль Стрефецца
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-2-3-1
1
Ярош
5
Вейндал
15
Бас
37
Шутало
3
Гаеи
6
Регер
48
Стюр
11
Годтс
10
Глух
18
Классен
9
Дольберг
3-3-1-1-2
88
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
96
Музакитис
10
Мартиньш
99
Тареми
9
Эль-Кааби
10
Глух
24
Мокио
24
Мокио
10
Глух
18
Классен
43
Бунида
43
Бунида
18
Классен
48
Стюр
17
Эдвардсен
17
Эдвардсен
48
Стюр
9
Дольберг
25
Вегхорст
25
Вегхорст
9
Дольберг
5
Вейндал
66
66
5
Вейндал
10
Мартиньш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартиньш
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
96
Музакитис
16
16
96
Музакитис
9
Эль-Кааби
22
Шикинью
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
23
Родиней
56
Поденсе
56
Поденсе
23
Родиней
Аякс
Точно не сыграют
Maximilian Ibrahimović
ЦФ
Ко Итакура
ЦЗ
Под вопросом
Стивен Бергейс
ЦП
Олимпиакос
Точно не сыграют
Александрос Пасхалакис
ВР
Константинос Ангелакис
ЦФ
Теофанис Бакулас
ОП
Густаво Манча
ЦЗ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Роман Яремчук
ЦФ
Статистика матча Аякс - Олимпиакос
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
4
Количество передач
629
351
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Олимпиакоса», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Олимпиакос»

«Аякс» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпиакос Аякс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
