28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
4-2-3-1
1
Ярош
5
Вейндал
15
Бас
37
Шутало
3
Гаеи
6
Регер
48
Стюр
11
Годтс
10
Глух
18
Классен
9
Дольберг
3-3-1-1-2
88
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
96
Музакитис
10
Мартиньш
99
Тареми
9
Эль-Кааби
10
Глух
24
Мокио
24
Мокио
10
Глух
18
Классен
43
Бунида
43
Бунида
18
Классен
48
Стюр
17
Эдвардсен
17
Эдвардсен
48
Стюр
9
Дольберг
25
Вегхорст
25
Вегхорст
9
Дольберг
5
Вейндал
66
66
5
Вейндал
10
Мартиньш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартиньш
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
96
Музакитис
16
16
96
Музакитис
9
Эль-Кааби
22
Шикинью
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
23
Родиней
56
Поденсе
56
Поденсе
23
Родиней
Остались в запасе
Аякс
Олимпиакос
12
Jesse Joeri Heerkens
ВР
52
Paul Reverson
ВР
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
41
Джералд Алдерс
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
Главный тренер
Фред Грим
31
Николаос Ботис
ВР
61
Georgios Kouraklis
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
80
Stavros Pnevmonidis
ЦП
27
Габриэль Стрефецца
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Аякс
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Аякс - Олимпиакос
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
4
Количество передач
629
351
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Олимпиакоса», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
