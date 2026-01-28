Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Ливерпуль» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:27
Ливерпуль
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
6 : 0
Завершен
Карабах
15' А. Мак Аллистер 21' Ф. Вирц 50' М. Салах 57' У. Экитике 61' А. Мак Аллистер 90' Ф. Кьеза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
15
Леандру Андраде
АП
9
Хони Монтиэль
АП
17
Камило Дуран
ЛВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
68
Киран Моррисон
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Карабах
89
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
6
Крис Куаку
ЦП
11
Эммануэль Аддаи
ПВ
21
Алексей Кащук
ПВ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Нариман Ахундзаде
ЦФ
27
Турал Байрамов
ЦФ
3-2-3-2
1
Алиссон
26
Робертсон
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
11
Салах
3-1-2-3-1
99
Кочальски
2
Силва
13
Мустафазаде
81
Медина
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
15
Андраде
9
Монтиэль
17
Дуран
44
Джафаргулиев
8
Собослаи
65
Налло
65
Налло
8
Собослаи
30
Фримпонг
3
Эндо
3
Эндо
30
Фримпонг
22
Экитике
42
Ньони
42
Ньони
22
Экитике
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
7
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
7
Вирц
15
Андраде
18
Болт
18
Болт
15
Андраде
Алмейда
11
Аддаи
11
Аддаи
Алмейда
9
Монтиэль
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
9
Монтиэль
17
Дуран
7
Ахундзаде
7
Ахундзаде
17
Дуран
44
Джафаргулиев
27
Байрамов
27
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Ливерпуль
Карабах
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
68
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
89
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Крис Куаку
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
68
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
89
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Крис Куаку
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ливерпуль
Точно не сыграют
Джо Гомес
ЦЗ
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Ибраима Конате
ЦЗ
Джованни Леони
ЦЗ
Калум Скэнлон
ЛЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Карабах
Точно не сыграют
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
Амин Рзаев
ЛЗ
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Статистика матча Ливерпуль - Карабах
1
Всего ударов по воротам
38
5
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
13
3
Офсайды
3
0
Количество передач
503
402
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
16
3
Удары из пределов штрафной
27
2
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
5.6
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.82
-1.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Карабаха», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Карабах»

«Ливерпуль» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Ливерпуль
