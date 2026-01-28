28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
3-2-3-2
1
Алиссон
26
Робертсон
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
11
Салах
3-1-2-3-1
99
Кочальски
2
Силва
13
Мустафазаде
81
Медина
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
15
Андраде
9
Монтиэль
17
Дуран
44
Джафаргулиев
8
Собослаи
65
Налло
65
30
22
18
7
15
Алмейда
9
17
44
Остались в запасе
Ливерпуль
Карабах
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
68
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
89
Амин Рамазанов
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Крис Куаку
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ливерпуль - Карабах
1
Всего ударов по воротам
38
5
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
13
3
Офсайды
3
0
Количество передач
503
402
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
16
3
Удары из пределов штрафной
27
2
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
5.6
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.82
-1.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Карабаха», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»