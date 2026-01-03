03.01.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
Ницца
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Бар
5
Ба
37
2
Клосс
14
7
Н'Домбеле
8
Сансон
10
Диоп
15
Гувейя
25
Чо
4-1-3-2
1
Пендерс
4
Хегсберг
3
Чилвел
5
Дукуре
8
Барко
6
Эль-Мурабе
10
Энкисо
2
Уаттара
7
Морейра
9
Паничелли
11
Годо
14
17
Самед
17
Самед
14
15
Гувейя
9
Ваи
9
Ваи
15
Гувейя
7
Н'Домбеле
18
18
7
Н'Домбеле
8
Сансон
44
44
8
Сансон
4
Хегсберг
13
Силла
13
Силла
4
Хегсберг
6
Эль-Мурабе
17
Амугу
17
Амугу
6
Эль-Мурабе
10
Энкисо
19
Паес
19
Паес
10
Энкисо
11
Годо
18
Амо-Амейав
18
Амо-Амейав
11
Годо
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
16
Bartosz Żelazowski
ВР
4
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
12
Millan Brignone
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
16
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Bartosz Żelazowski
ВР
4
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
12
Millan Brignone
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
Остались в запасе
16
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Ницца - Страсбур
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
443
541
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Страсбура», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»