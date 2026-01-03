Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Ницца» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Ницца» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 19:52
Ницца
03.01.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
54' Э. Ваи
13' Х. Паничелли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
5
Джума Ба
ЦЗ
37
Kojo Peprah Oppong
ЦЗ
2
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Everton Pereira
ЦП
7
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Тиагу Гувейя
ПВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Страсбур
1
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
5
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
4
Лукас Хегсберг
ПЗ
6
Самир Эль-Мурабе
ЦП
2
Абдул Уаттара
АП
11
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Диегу Морейра
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ницца
16
Bartosz Żelazowski
ВР
4
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
43
Mousslim Youssouf
ЦЗ
17
Салис Абдул Самед
ОП
12
Millan Brignone
ЦП
38
Enguerrand Bouard
ЦФ
9
Элье Ваи
ЦФ
18
Bernard Nguene
ЦФ
44
Zoumana Diallo
ЦФ
Страсбур
16
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Абакар Силла
ЦЗ
12
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Рафаэль Луиш
ОП
20
Рабби Нзингула
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Кендри Паес
АП
18
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Бар
5
Ба
37
2
Клосс
14
7
Н'Домбеле
8
Сансон
10
Диоп
15
Гувейя
25
Чо
4-1-3-2
1
Пендерс
4
Хегсберг
3
Чилвел
5
Дукуре
8
Барко
6
Эль-Мурабе
10
Энкисо
2
Уаттара
7
Морейра
9
Паничелли
11
Годо
14
17
Самед
17
Самед
14
15
Гувейя
9
Ваи
9
Ваи
15
Гувейя
7
Н'Домбеле
18
18
7
Н'Домбеле
8
Сансон
44
44
8
Сансон
4
Хегсберг
13
Силла
13
Силла
4
Хегсберг
6
Эль-Мурабе
17
Амугу
17
Амугу
6
Эль-Мурабе
10
Энкисо
19
Паес
19
Паес
10
Энкисо
11
Годо
18
Амо-Амейав
18
Амо-Амейав
11
Годо
Статистика матча Ницца - Страсбур
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
443
541
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Страсбура», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Страсбур»

«Ницца» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Ницца
