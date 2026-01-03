03.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
8
Скотт
7
Брукс
9
Эванилсон
42
Семеньо
19
Клюйверт
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
19
Клюйверт
10
Кук
10
Кук
19
Клюйверт
8
Скотт
22
Крупи
22
Крупи
8
Скотт
7
Брукс
21
Адли
21
Адли
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
3
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
339
462
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Арсенала», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»