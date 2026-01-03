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  • «Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 19:20
Борнмут
03.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
10' Эванилсон 76' Э. Жуниор Крупи
16' Габриэль 54' Д. Райс 71' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
(К) ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Амин Адли
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
8
Скотт
7
Брукс
9
Эванилсон
42
Семеньо
19
Клюйверт
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
19
Клюйверт
10
Кук
10
Кук
19
Клюйверт
8
Скотт
22
Крупи
22
Крупи
8
Скотт
7
Брукс
21
Адли
21
Адли
7
Брукс
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
3
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
339
462
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Арсенала», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Арсенал»

«Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Борнмут
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