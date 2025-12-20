20.12.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
20
Опенда
11
Йылдыз
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
2
Ренш
24
Зиолковски
43
Уэсли
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
21
Дибала
3
Бремер
3
Ругани
3
Ругани
3
Бремер
11
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
11
Йылдыз
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
20
Опенда
10
Дэвид
10
Дэвид
20
Опенда
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
Бэйли
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
Бэйли
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
7
Пеллегрини
31
Бэйли
31
Бэйли
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Ювентус
Рома
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Рома
2
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
398
575
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»