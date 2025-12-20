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  • «Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 21:35
Ювентус
20.12.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Рома
44' Ф. Консейсау 70' Л. Опенда
75' Т. Бальданци
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
20
Опенда
11
Йылдыз
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
2
Ренш
24
Зиолковски
43
Уэсли
2
Челик
4
Кристанте
6
Коне
18
Соуле
7
Пеллегрини
21
Дибала
3
Бремер
3
Ругани
3
Ругани
3
Бремер
11
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
11
Йылдыз
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
20
Опенда
10
Дэвид
10
Дэвид
20
Опенда
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
Бэйли
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
Бэйли
18
Соуле
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Соуле
7
Пеллегрини
31
Бэйли
31
Бэйли
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Ювентус
Рома
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
76
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Рома
2
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
398
575
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.55
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Рома»

«Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Ювентус
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