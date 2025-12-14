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  • «Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 18:50
Дженоа
14.12.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Интер
68' Витинья
6' Я. Биссек 38' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
23
Альберт Гренбек
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Интер
60
Alain Taho
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
5
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
5
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
17
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
32
Френдруп
23
Гренбек
23
Гренбек
32
Френдруп
77
Эллертссон
21
Карбони
21
Карбони
77
Эллертссон
34
Отоа
70
Корне
70
Корне
34
Отоа
29
Коломбо
18
Экубан
18
Экубан
29
Коломбо
9
Витинья
9
Эхатор
9
Эхатор
9
Витинья
7
Зелински
6
де Врей
6
де Врей
7
Зелински
17
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
17
Сучич
22
Мартинес
17
Диуф
17
Диуф
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Дженоа
Интер
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
60
Alain Taho
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
60
Alain Taho
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Дженоа - Интер
3
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
20
Офсайды
0
1
Количество передач
286
532
Сейвы
6
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Интера», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Интер»

«Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Дженоа
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