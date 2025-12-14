14.12.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
5
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
5
Аканджи
95
Бастони
30
Аугусто
17
Сучич
23
Барелла
7
Зелински
11
Энрике
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
32
Френдруп
23
Гренбек
23
Гренбек
32
Френдруп
77
Эллертссон
21
Карбони
21
Карбони
77
Эллертссон
34
Отоа
70
Корне
70
Корне
34
Отоа
29
Коломбо
18
Экубан
18
Экубан
29
Коломбо
9
Витинья
9
Эхатор
9
Эхатор
9
Витинья
7
Зелински
6
де Врей
6
де Врей
7
Зелински
17
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
17
Сучич
22
Мартинес
17
Диуф
17
Диуф
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Дженоа
Интер
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
60
Alain Taho
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
60
Alain Taho
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
50
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Дженоа - Интер
3
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
20
Офсайды
0
1
Количество передач
286
532
Сейвы
6
2
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Интера», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»