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  • «ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 15:20
ЛНЗ
13.12.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Заря
18' М. Яшари 56' Н. Муравский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
4-5-1
12
Паламарчук
17
Кузик
4
34
Муравский
14
Драмбаев
11
Пасич
10
Яшари
6
Танковский
19
Пастух
16
Рябов
90
Ассинор
3-3-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
10
Жуниньо
21
Башич
17
Вантух
6
Попара
22
Мичин
9
Вокрри
7
90
Ассинор
27
Беннетт
27
Беннетт
90
Ассинор
6
Танковский
23
Кравчук
23
Кравчук
6
Танковский
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
5
Янич
44
Пердута
44
Пердута
5
Янич
21
Башич
19
Саленко
19
Саленко
21
Башич
6
Попара
7
7
6
Попара
Остались в запасе
ЛНЗ
Заря
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча ЛНЗ - Заря
2
5
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Зари», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Заря»

«ЛНЗ» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря ЛНЗ
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