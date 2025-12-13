13.12.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-5-1
12
Паламарчук
17
Кузик
4
34
Муравский
14
Драмбаев
11
Пасич
10
Яшари
6
Танковский
19
Пастух
16
Рябов
90
Ассинор
3-3-1-3
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
10
Жуниньо
21
Башич
17
Вантух
6
Попара
22
Мичин
9
Вокрри
7
90
Ассинор
27
Беннетт
27
Беннетт
90
Ассинор
6
Танковский
23
Кравчук
23
Кравчук
6
Танковский
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
5
Янич
44
Пердута
44
Пердута
5
Янич
21
Башич
19
Саленко
19
Саленко
21
Башич
6
Попара
7
7
6
Попара
Остались в запасе
ЛНЗ
Заря
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча ЛНЗ - Заря
2
5
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Зари», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»