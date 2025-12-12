12.12.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-2-2-1
12
Коффи
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
14
Белхдим
93
Белькебла
26
Шериф
8
Абделли
7
Сбаи
3-3-1-2
1
Лопеш
18
Мванга
78
6
Авазим
18
Сентонс
8
Лепенан
22
Машадо
90
31
Мохамед
10
Аблин
8
Абделли
26
Анен
26
Анен
8
Абделли
6
Мутон
5
Куркуль
5
Куркуль
6
Мутон
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
26
Шериф
35
Питер
35
Питер
26
Шериф
7
Сбаи
31
Джибирин
31
Джибирин
7
Сбаи
8
Лепенан
52
52
8
Лепенан
90
23
Лахдо
23
Лахдо
90
22
Машадо
14
Камара
14
Камара
22
Машадо
31
Мохамед
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
31
Мохамед
Остались в запасе
Анжер
Нант
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
18
Джим Аллевина
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Хек-Гю Квон
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
18
Джим Аллевина
ЛП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Николя Коцца
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Хек-Гю Квон
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Анжер - Нант
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
484
406
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Нанта», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Нант»
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Источник: «Бомбардир»