12.12.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-1-2-1
23
5
Шевченко
24
Прокопенко
50
55
Суханов
3
Приймак
6
Чех
17
Черненко
30
Нестеренко
14
Ильин
9
Устименко
3-2-2-3
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
13
Салюк
31
Шабанов
5
Калюжный
11
Чурко
9
Антюх
7
98
Итодо
19
Рашица
30
Нестеренко
10
Слободян
10
Слободян
30
Нестеренко
14
Ильин
11
Грисьо
11
Грисьо
14
Ильин
55
Суханов
13
Мединский
13
Мединский
55
Суханов
9
Устименко
99
99
9
Устименко
7
24
Мартынюк
24
Мартынюк
7
98
Итодо
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
11
Чурко
20
Литвиненко
20
Литвиненко
11
Чурко
19
Рашица
99
99
19
Рашица
Остались в запасе
Оболонь
Металлист 1925
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
79
Vladyslav Artemchuk
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
69
O. Tovarchi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
79
Vladyslav Artemchuk
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
69
O. Tovarchi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Оболонь - Металлист 1925
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Металлиста 1925», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»