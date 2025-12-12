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  • «Оболонь» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

«Оболонь» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

12 декабря 2025, 17:50
Оболонь
12.12.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Металлист 1925
34' Д. Устименко
56' В. Чурко 60' П. Итодо 90+3' C. Mba
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
14
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Эрмир Рашица
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
79
Vladyslav Artemchuk
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
69
O. Tovarchi
ЦФ
Металлист 1925
1
Олег Мозиль
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
99
Christian Mba
ЦФ
70
Ivan Bagriy
ЦФ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
4-2-1-2-1
23
5
Шевченко
24
Прокопенко
50
55
Суханов
3
Приймак
6
Чех
17
Черненко
30
Нестеренко
14
Ильин
9
Устименко
3-2-2-3
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
13
Салюк
31
Шабанов
5
Калюжный
11
Чурко
9
Антюх
7
98
Итодо
19
Рашица
30
Нестеренко
10
Слободян
10
Слободян
30
Нестеренко
14
Ильин
11
Грисьо
11
Грисьо
14
Ильин
55
Суханов
13
Мединский
13
Мединский
55
Суханов
9
Устименко
99
99
9
Устименко
7
24
Мартынюк
24
Мартынюк
7
98
Итодо
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
11
Чурко
20
Литвиненко
20
Литвиненко
11
Чурко
19
Рашица
99
99
19
Рашица
Остались в запасе
Оболонь
Металлист 1925
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
79
Vladyslav Artemchuk
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
69
O. Tovarchi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
79
Vladyslav Artemchuk
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
69
O. Tovarchi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
70
Ivan Bagriy
ЦФ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Оболонь - Металлист 1925
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Металлиста 1925», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист 1925»

«Оболонь» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Оболонь
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