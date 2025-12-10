10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-2-2-2
1
Флеккен
20
Гримальдо
26
Куанса
12
Тапсоба
13
Артур
24
Гарсия
8
Андрих
22
Маза
17
Тилльман
19
Поку
10
Шик
3-1-3-2-1
32
Рэмсдейл
21
Ливраменто
12
Тиав
33
Берн
8
Тонали
8
Гимарайнс
3
Холл
11
Барнс
7
Жоэлинтон
18
Гордон
27
Вольтемаде
13
Артур
5
Баде
5
Баде
13
Артур
17
Тилльман
14
Эчеверри
14
Эчеверри
17
Тилльман
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
18
Гордон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
18
Гордон
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
Остались в запасе
Байер
Ньюкасл
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
59
Адам Харрисон
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
Остались в запасе
59
Адам Харрисон
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Байер - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
9
11
Количество передач
432
414
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.2
2.06
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Ньюкасла», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»