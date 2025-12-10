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  • «Атлетик» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Атлетик» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 21:50
Атлетик
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
ПСЖ
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
23
Симон
17
Бершиче
19
Бойро
3
Вивиан
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
3-1-2-3-1
39
Сафонов
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
12
Барколя
24
Маюлу
7
Кварацхелия
15
Невеш
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
30
Рего
30
Рего
18
Хаурегисар
11
Гурусета
20
Гомес
20
Гомес
11
Гурусета
8
Сансет
31
31
8
Сансет
4
Маркиньос
6
Забарный
6
Забарный
4
Маркиньос
24
Маюлу
20
Дуэ
20
Дуэ
24
Маюлу
12
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
12
Барколя
Остались в запасе
Атлетик
ПСЖ
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
60
Мартин Джеймс
ВР
89
Ренато Марин
ВР
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетик - ПСЖ
3
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
21
4
Офсайды
1
1
Количество передач
251
684
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.22
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «ПСЖ», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «ПСЖ»

«Атлетик» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера ПСЖ Атлетик
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