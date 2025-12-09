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  • «Аталанта» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Аталанта» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
Аталанта
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Челси
55' Д. Скамакка 83' Ш. Де Кетеларе
25' Ж. Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Челси
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
3-4-2-1
1
Санчес
34
Ачампонг
23
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Кукурелья
11
Гиттенс
18
Нету
20
Педро
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
22
Лукман
15
Пашалич
15
Пашалич
22
Лукман
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
23
Чалоба
29
Фофана
29
Фофана
23
Чалоба
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
Фофана
24
Фернандес
27
Густо
27
Густо
24
Фернандес
18
Нету
49
Гарначо
49
Гарначо
18
Нету
Остались в запасе
Аталанта
Челси
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Аталанта - Челси
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
14
Офсайды
4
2
Количество передач
494
509
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Челси», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Челси»

«Аталанта» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Челси Аталанта
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