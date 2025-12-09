09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
5
Колашинац
3
Коссуну
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
22
Лукман
3-4-2-1
1
Санчес
34
Ачампонг
23
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Кукурелья
11
Гиттенс
18
Нету
20
Педро
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
16
Белланова
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
16
Белланова
22
Лукман
15
Пашалич
15
Пашалич
22
Лукман
13
Эдерсон
6
Муса
6
Муса
13
Эдерсон
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
23
Чалоба
29
Фофана
29
Фофана
23
Чалоба
Фофана
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
Фофана
24
Фернандес
27
Густо
27
Густо
24
Фернандес
18
Нету
49
Гарначо
49
Гарначо
18
Нету
Остались в запасе
Аталанта
Челси
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
27
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Аталанта - Челси
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
14
Офсайды
4
2
Количество передач
494
509
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Челси», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»