05.12.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
17
Вантух
10
Жуниньо
6
Попара
9
Вокрри
28
Будковский
7
22
Мичин
3-2-2-2-2
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
21
Альварес
5
27
Федор
8
Чачуа
37
Бруниньо
95
Краснопир
1
17
Вантух
23
Малиш
23
Малиш
17
Вантух
22
Мичин
21
Башич
21
Башич
22
Мичин
9
Вокрри
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
9
Вокрри
27
Федор
19
Карабин
19
Карабин
27
Федор
95
Краснопир
26
26
95
Краснопир
Остались в запасе
Заря
Карпаты
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
9
Fabiano
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
9
Fabiano
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Заря - Карпаты
1
1
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Карпат», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»