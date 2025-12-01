01.12.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
6
Гомес
11
Невертон
27
Очеретко
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
21
Бондаренко
3-2-3-2
30
Маханьков
6
Конате
4
Виливальд
55
Дибанго
6
Араухо
18
Лин
94
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
2
Юрчек
10
Парако
26
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
26
Конопля
27
Очеретко
8
Крыськив
8
Крыськив
27
Очеретко
21
Бондаренко
14
Исаке
14
Исаке
21
Бондаренко
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
7
Микитишин
5
Бекавац
5
Бекавац
7
Микитишин
18
Лин
8
Шевченко
8
Шевченко
18
Лин
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
3
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кривбасса», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс»
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Источник: «Бомбардир»