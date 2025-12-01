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  • «Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 17:50
Шахтер
01.12.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Кривбасс
38' О. Очеретко 90+6' Эгиналдо
13' М. Задерака 40' В. Виливальд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
10
Карлос Парако
ЦФ
2
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
14
Исаке
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
5
Анте Бекавац
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-1-3-2
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
6
Гомес
11
Невертон
27
Очеретко
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
21
Бондаренко
3-2-3-2
30
Маханьков
6
Конате
4
Виливальд
55
Дибанго
6
Араухо
18
Лин
94
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
2
Юрчек
10
Парако
26
Конопля
17
Тобиас
17
Тобиас
26
Конопля
27
Очеретко
8
Крыськив
8
Крыськив
27
Очеретко
21
Бондаренко
14
Исаке
14
Исаке
21
Бондаренко
49
Мейреллес
9
Элиас
9
Элиас
49
Мейреллес
7
Микитишин
5
Бекавац
5
Бекавац
7
Микитишин
18
Лин
8
Шевченко
8
Шевченко
18
Лин
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
3
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кривбасса», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Кривбасс»

«Шахтер» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Шахтер
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