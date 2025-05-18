18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Свилар
3
Анхелиньо
5
Н'Дика
23
Манчини
2
Челик
5
Паредес
4
Кристанте
6
Коне
22
Салемакерс
18
Соуле
14
Шомуродов
4-2-2-2
16
Меньян
20
Хименес
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
8
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
10
Пулишич
6
Муса
7
Хименес
11
Феликс
18
Соуле
2
Ренш
2
Ренш
18
Соуле
5
Паредес
19
Гурна
19
Гурна
5
Паредес
22
Салемакерс
8
Бальданци
8
Бальданци
22
Салемакерс
14
Шомуродов
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
10
Пулишич
24
Терраччано
24
Терраччано
10
Пулишич
20
Хименес
19
Фофана
19
Фофана
20
Хименес
46
Габбиа
23
Соттиль
23
Соттиль
46
Габбиа
11
Феликс
10
Леау
10
Леау
11
Феликс
8
Лофтус-Чик
9
Йович
9
Йович
8
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Рома
Милан
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Рома - Милан
4
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
16
Количество передач
553
474
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
92
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Милана», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»