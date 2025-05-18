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  • «Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:50
Тобол
24.09.2025, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ордабасы
14' И. Чесноков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
16
Виктор Брага
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
9
Владислав Наумец
ЛВ
7
Жоау Паулину
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
7
Henrique Devens
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
3-2-2-1-2
44
Устименко
5
Ндиайе
78
Хвалько
4
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
16
Брага
21
Жагоров
10
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3
1
Шайзада
25
Малый
8
Жаксыбаев
5
Антич
22
Астанов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
9
Наумец
7
Паулину
10
Имнадзе
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
16
Брага
10
Галым
10
Галым
16
Брага
5
Ндиайе
7
Жумашев
7
Жумашев
5
Ндиайе
14
Сигневич
7
7
14
Сигневич
9
Наумец
13
Турсынбай
13
Турсынбай
9
Наумец
16
Кэпэцынэ
27
Канаджижа
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Халматов
7
Паулину
98
Султаниязов
98
Султаниязов
7
Паулину
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Думитру Челядник
ВР
3
Alan Carlos
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
3
Alan Carlos
ЦЗ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Тобол - Ордабасы
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Ордабасы»

«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Тобол
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