24.09.2025, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-2-2-1-2
44
Устименко
5
Ндиайе
78
Хвалько
4
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
16
Брага
21
Жагоров
10
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3
1
Шайзада
25
Малый
8
Жаксыбаев
5
Антич
22
Астанов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
9
Наумец
7
Паулину
10
Имнадзе
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
16
Брага
10
Галым
10
Галым
16
Брага
5
Ндиайе
7
Жумашев
7
Жумашев
5
Ндиайе
14
Сигневич
7
7
14
Сигневич
9
Наумец
13
Турсынбай
13
Турсынбай
9
Наумец
16
Кэпэцынэ
27
Канаджижа
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Халматов
7
Паулину
98
Султаниязов
98
Султаниязов
7
Паулину
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Думитру Челядник
ВР
3
Alan Carlos
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
3
Alan Carlos
ЦЗ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Тобол - Ордабасы
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»