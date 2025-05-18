18.05.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
4-2-1-2-1
1
Баклов
89
Стоцкий
44
Корнюшин
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
10
Мацхарашвили
88
Агеян
18
Гуренко
25
Ложкин
3-2-2-2-1
18
Цулая
21
Бердников
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
59
Аванесян
70
Ахлинви
11
Ткачев
14
Брнович
18
Попов
7
Рейес
11
Джуранович
89
Стоцкий
23
Ахатов
23
Ахатов
89
Стоцкий
10
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
10
Мацхарашвили
25
Ложкин
72
Муллин
72
Муллин
25
Ложкин
15
Бочеров
22
Черняк
22
Черняк
15
Бочеров
70
Ахлинви
21
Раздорских
21
Раздорских
70
Ахлинви
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
7
Рейес
10
Гелоян
10
Гелоян
7
Рейес
11
Джуранович
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Джуранович
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Уфа - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Арсенала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»