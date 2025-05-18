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  • «Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 13:50
Уфа
18.05.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
61' И. Черняк
33' К. Большаков (П) 55' Э. Рейес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
18
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
72
Камиль Муллин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Арсенал
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Баклов
89
Стоцкий
44
Корнюшин
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
10
Мацхарашвили
88
Агеян
18
Гуренко
25
Ложкин
3-2-2-2-1
18
Цулая
21
Бердников
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
59
Аванесян
70
Ахлинви
11
Ткачев
14
Брнович
18
Попов
7
Рейес
11
Джуранович
89
Стоцкий
23
Ахатов
23
Ахатов
89
Стоцкий
10
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
10
Мацхарашвили
25
Ложкин
72
Муллин
72
Муллин
25
Ложкин
15
Бочеров
22
Черняк
22
Черняк
15
Бочеров
70
Ахлинви
21
Раздорских
21
Раздорских
70
Ахлинви
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
7
Рейес
10
Гелоян
10
Гелоян
7
Рейес
11
Джуранович
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Джуранович
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Уфа - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Арсенала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Арсенал»

«Уфа» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Уфа
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