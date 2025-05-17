17.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
5
Аберден
4
Кожемякин
17
Макарчук
14
Сааведра
28
Магаль
10
Крамарич
97
Пасевич
77
Писарский
4-2-1-3
95
Волков
99
Шевченко
4
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
7
Юшин
10
Гузман
11
Алыкулов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
28
Магаль
20
Мартовой
20
Мартовой
28
Магаль
19
Байтуков
15
Данилкин
15
Данилкин
19
Байтуков
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
11
Алыкулов
69
Манелов
69
Манелов
11
Алыкулов
7
Юшин
9
Максимов
9
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Сочи - Торпедо
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Торпедо», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»