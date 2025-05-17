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  • «Сочи» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Сочи» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 15:50
Сочи
17.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
75' Й. Гузман (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
9
Максим Максимов
ЦФ
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
5
Аберден
4
Кожемякин
17
Макарчук
14
Сааведра
28
Магаль
10
Крамарич
97
Пасевич
77
Писарский
4-2-1-3
95
Волков
99
Шевченко
4
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
19
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
7
Юшин
10
Гузман
11
Алыкулов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
28
Магаль
20
Мартовой
20
Мартовой
28
Магаль
19
Байтуков
15
Данилкин
15
Данилкин
19
Байтуков
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
11
Алыкулов
69
Манелов
69
Манелов
11
Алыкулов
7
Юшин
9
Максимов
9
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Алессон
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Сочи - Торпедо
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Торпедо», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Торпедо»

«Сочи» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Сочи
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