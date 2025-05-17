Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 13:50
Атырау
17.05.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Жетысу
90+6' З. Цицкишвили
51' Р. Болов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
12
Максат Тайкенов
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
87
Жаслан Каиркенов
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
9
Сайду Фофана
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
77
Карим Смыков
ПВ
22
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4-2-1-3
45
Сиукаев
25
Сапанов
4
Чадунели
72
Аскаров
14
Кыбырай
10
Джуматов
28
Чирков
67
Атыханов
45
Зульфикаров
18
Труфанов
9
Чунчуков
4-5-1
78
Кавлинов
15
Шмидт
5
Ковель
93
Аскаров
12
Тайкенов
12
87
Каиркенов
9
9
Фофана
17
Есимбеков
88
Болов
14
Кыбырай
23
Набиханов
23
Набиханов
14
Кыбырай
10
Джуматов
66
Сагнаев
66
Сагнаев
10
Джуматов
9
Чунчуков
8
Цицкишвили
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
45
Зульфикаров
77
Смыков
77
Смыков
45
Зульфикаров
18
Труфанов
11
Оралбай
11
Оралбай
18
Труфанов
9
25
Рудосельский
25
Рудосельский
9
88
Болов
17
Нурбол
17
Нурбол
88
Болов
87
Каиркенов
99
99
87
Каиркенов
Остались в запасе
Атырау
Жетысу
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
22
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЛВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
22
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЛВ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Атырау - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жетысу», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Жетысу»

«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+