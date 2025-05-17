17.05.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-2-1-3
45
Сиукаев
25
Сапанов
4
Чадунели
72
Аскаров
14
Кыбырай
10
Джуматов
28
Чирков
67
Атыханов
45
Зульфикаров
18
Труфанов
9
Чунчуков
4-5-1
78
Кавлинов
15
Шмидт
5
Ковель
93
Аскаров
12
Тайкенов
12
87
Каиркенов
9
9
Фофана
17
Есимбеков
88
Болов
14
Кыбырай
23
Набиханов
23
Набиханов
14
Кыбырай
10
Джуматов
66
Сагнаев
66
Сагнаев
10
Джуматов
9
Чунчуков
8
Цицкишвили
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
45
Зульфикаров
77
Смыков
77
Смыков
45
Зульфикаров
18
Труфанов
11
Оралбай
11
Оралбай
18
Труфанов
9
25
Рудосельский
25
Рудосельский
9
88
Болов
17
Нурбол
17
Нурбол
88
Болов
87
Каиркенов
99
99
87
Каиркенов
Остались в запасе
Атырау
Жетысу
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
22
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЛВ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
22
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Мирас Оматай
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
13
Aslan Akhmedov
ЦП
8
Ален Айманов
ЛВ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Атырау - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жетысу», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»