16.05.2025, пятница, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
3-3-1-2-1
1
Аль-Акиди
44
17
Саадан
24
12
Касим
28
Бендебка
32
33
Юссуф
10
Варгас
11
Батна
7
Сбаи
4-1-2-2-1
1
Буну
3
аль-Булеахи
3
Кулибали
4
Аль-Давсари
16
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
12
Касим
88
88
12
Касим
32
15
Баатия
15
Баатия
32
28
Бендебка
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
28
Бендебка
7
Сбаи
21
Джанини
21
Джанини
7
Сбаи
16
Лоди
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
16
Лоди
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Хиляль
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
6
Naif Masoud
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
6
Naif Masoud
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Хиляль
4
2
Всего ударов по воротам
20
30
Удары в створ
6
13
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
261
525
Сейвы
9
3
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
10
24
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Хиляль», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 18:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»