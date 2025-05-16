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  • «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

16 мая 2025, 17:45
Аль-Фат
16.05.2025, пятница, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
15' С. Бендебка 24' С. Бендебка 82' М. Батна
50' Н. Аль-Давсари 60' С. Аль-Давсари 85' А. Митрович 90+2' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
33
Зеду Юссуф
ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
11
Мурад Батна
ПВ
7
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Фат
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
88
Othman Al-Othman
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
6
Naif Masoud
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Аль-Хиляль
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Аль-Акиди
44
17
Саадан
24
12
Касим
28
Бендебка
32
33
Юссуф
10
Варгас
11
Батна
7
Сбаи
4-1-2-2-1
1
Буну
3
аль-Булеахи
3
Кулибали
4
Аль-Давсари
16
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
12
Касим
88
88
12
Касим
32
15
Баатия
15
Баатия
32
28
Бендебка
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
28
Бендебка
7
Сбаи
21
Джанини
21
Джанини
7
Сбаи
16
Лоди
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
16
Лоди
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Хиляль
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
6
Naif Masoud
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
6
Naif Masoud
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Хиляль
4
2
Всего ударов по воротам
20
30
Удары в створ
6
13
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
261
525
Сейвы
9
3
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
10
24
Удары из-за пределов штрафной
10
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Хиляль», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 18:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фат
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