10.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-2-2-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
25
Горин
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Пастух
11
Рунич
10
Притула
99
Бабукарра
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
44
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
8
Кльоц
11
Дахновский
77
Шарай
10
Кравейро
10
Притула
29
Дидык
29
Дидык
10
Притула
75
Китела
93
Роман
93
Роман
75
Китела
44
3
Вовченко
3
Вовченко
44
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
8
8
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
99
Кампос
11
Дахновский
10
Кравейро
89
Гайдучик
89
Гайдучик
10
Кравейро
Остались в запасе
Рух
Верес
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Рух - Верес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Вереса», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»