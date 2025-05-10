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  • «Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 16:50
Рух
10.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Верес
79' О. Горин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Василь Рунич
ЛВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Владислав Шарай
ЛВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Луан Кампос
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
25
Горин
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Пастух
11
Рунич
10
Притула
99
Бабукарра
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
44
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
8
Кльоц
11
Дахновский
77
Шарай
10
Кравейро
10
Притула
29
Дидык
29
Дидык
10
Притула
75
Китела
93
Роман
93
Роман
75
Китела
44
3
Вовченко
3
Вовченко
44
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
8
8
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
99
Кампос
11
Дахновский
10
Кравейро
89
Гайдучик
89
Гайдучик
10
Кравейро
Остались в запасе
Рух
Верес
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Рух - Верес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Вереса», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Верес»

«Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Рух
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