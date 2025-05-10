10.05.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-3-1-2
13
Гуаита
20
Алонсо
24
Домингес
3
Мингеса
29
Лаго
6
Мориба
23
Альварес
19
Сведберг
23
Родригес
18
Дуран
10
Аспас
4-1-3-1-1
1
Нюланд
5
5
Баде
4
Салас
3
Педроса
18
Агум
6
Гудель
16
Санчес
8
Ньигес
11
Лукебакио
14
Фернандес
19
Сведберг
21
Ристич
21
Ристич
19
Сведберг
10
Аспас
32
Родригес
32
Родригес
10
Аспас
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
3
Мингеса
10
Серви
10
Серви
3
Мингеса
18
Дуран
18
Лосада
18
Лосада
18
Дуран
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
8
Ньигес
21
Эджуке
21
Эджуке
8
Ньигес
3
Педроса
11
Сусо
11
Сусо
3
Педроса
5
Баде
7
Ромеро
7
Ромеро
5
Баде
14
Фернандес
23
Гарсия Паскуаль
23
Гарсия Паскуаль
14
Фернандес
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сельта - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
3
Количество передач
470
457
Сейвы
8
1
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Севильи», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»