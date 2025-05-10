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  • «Сельта» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Сельта» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 16:05
Сельта
10.05.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
19' И. Мориба 65' О. Мингеса 90+1' Б. Иглесиас
45+8' Н. Гудель (П) 90+8' К. Салас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
18
Люсьен Агум
ОП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
11
Сусо
ПВ
36
Осо
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
23
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
20
Алонсо
24
Домингес
3
Мингеса
29
Лаго
6
Мориба
23
Альварес
19
Сведберг
23
Родригес
18
Дуран
10
Аспас
4-1-3-1-1
1
Нюланд
5
5
Баде
4
Салас
3
Педроса
18
Агум
6
Гудель
16
Санчес
8
Ньигес
11
Лукебакио
14
Фернандес
19
Сведберг
21
Ристич
21
Ристич
19
Сведберг
10
Аспас
32
Родригес
32
Родригес
10
Аспас
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
3
Мингеса
10
Серви
10
Серви
3
Мингеса
18
Дуран
18
Лосада
18
Лосада
18
Дуран
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
8
Ньигес
21
Эджуке
21
Эджуке
8
Ньигес
3
Педроса
11
Сусо
11
Сусо
3
Педроса
5
Баде
7
Ромеро
7
Ромеро
5
Баде
14
Фернандес
23
Гарсия Паскуаль
23
Гарсия Паскуаль
14
Фернандес
Остались в запасе
Сельта
Севилья
1
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
45
Луло Дасилва
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
36
Осо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сельта - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
3
Количество передач
470
457
Сейвы
8
1
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Севильи», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Севилья»

«Сельта» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Сельта
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