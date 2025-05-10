Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
3-3-1-3
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
5
Стивенс
14
Бри
34
Велингтон
8
Угочукву
6
Харвуд-Беллис
4
Даунс
22
Сулемана
18
Фернандеш
20
Диблинг
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
4
Гвардиол
5
Аканджи
8
Ковачич
24
Макэйти
7
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
10
Силва
34
Велингтон
3
Мэннинг
3
Мэннинг
34
Велингтон
18
Фернандеш
39
Смоллбоун
39
Смоллбоун
18
Фернандеш
8
Угочукву
18
Арибо
18
Арибо
8
Угочукву
20
Диблинг
19
Арчер
19
Арчер
20
Диблинг
22
Сулемана
11
Стюарт
11
Стюарт
22
Сулемана
82
Льюис
3
О'Райли
3
О'Райли
82
Льюис
47
Фоден
26
Савиньо
26
Савиньо
47
Фоден
24
Макэйти
11
Доку
11
Доку
24
Макэйти
8
Ковачич
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Ковачич
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Саймон Раск
1
Стефан Ортега
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Саймон Раск
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
2
26
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
15
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
258
639
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
0
12
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Манчестер Сити», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»