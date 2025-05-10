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  • «Саутгемптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 15:50
Саутгемптон
10.05.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Саймон Раск
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
39
Уильям Смоллбоун
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
19
Кэмерон Арчер
ЦФ
11
Росс Стюарт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-3-1-3
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
5
Стивенс
14
Бри
34
Велингтон
8
Угочукву
6
Харвуд-Беллис
4
Даунс
22
Сулемана
18
Фернандеш
20
Диблинг
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
4
Гвардиол
5
Аканджи
8
Ковачич
24
Макэйти
7
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
10
Силва
34
Велингтон
3
Мэннинг
3
Мэннинг
34
Велингтон
18
Фернандеш
39
Смоллбоун
39
Смоллбоун
18
Фернандеш
8
Угочукву
18
Арибо
18
Арибо
8
Угочукву
20
Диблинг
19
Арчер
19
Арчер
20
Диблинг
22
Сулемана
11
Стюарт
11
Стюарт
22
Сулемана
82
Льюис
3
О'Райли
3
О'Райли
82
Льюис
47
Фоден
26
Савиньо
26
Савиньо
47
Фоден
24
Макэйти
11
Доку
11
Доку
24
Макэйти
8
Ковачич
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Ковачич
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Саймон Раск
1
Стефан Ортега
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Алекс МакКарти
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
18
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Саймон Раск
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
2
26
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
15
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
258
639
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
0
12
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Манчестер Сити», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон»«Манчестер Сити»

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Саутгемптон
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