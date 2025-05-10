10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-2-1-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
22
Семенчук
4
Пенчиков
59
Аванесян
70
Ахлинви
11
Ткачев
14
Брнович
9
Липовой
90
Калмыков
4-1-2-3
16
Корякин
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
77
Корян
7
Папе
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
10
Рейна
59
Аванесян
88
Левин
88
Левин
59
Аванесян
9
Липовой
7
Рейес
7
Рейес
9
Липовой
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
99
Тимошенко
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
99
Тимошенко
88
Сокол
2
Гапечкин
2
Гапечкин
88
Сокол
77
Корян
8
Маркитесов
8
Маркитесов
77
Корян
18
Абдусаламов
80
Концевой
80
Концевой
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Арсенал
Родина
51
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Арсенал - Родина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Родины», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»