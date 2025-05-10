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  • «Арсенал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Арсенал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 16:50
Арсенал
10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Родина
32' М. Абдусаламов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
7
Папе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Арсенал
51
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Ансор Хабибов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
80
Артем Концевой
ЛВ
14
Макс Баришич
ПВ
4-2-2-1-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
22
Семенчук
4
Пенчиков
59
Аванесян
70
Ахлинви
11
Ткачев
14
Брнович
9
Липовой
90
Калмыков
4-1-2-3
16
Корякин
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
77
Корян
7
Папе
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
10
Рейна
59
Аванесян
88
Левин
88
Левин
59
Аванесян
9
Липовой
7
Рейес
7
Рейес
9
Липовой
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
99
Тимошенко
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
99
Тимошенко
88
Сокол
2
Гапечкин
2
Гапечкин
88
Сокол
77
Корян
8
Маркитесов
8
Маркитесов
77
Корян
18
Абдусаламов
80
Концевой
80
Концевой
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Арсенал
Родина
51
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Арсенал - Родина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Родины», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Родина»

«Арсенал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Арсенал
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