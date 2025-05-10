10.05.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-2-3-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
79
Свириденко
66
Кампо
13
Лисакович
6
Абена
8
Мигдаленок
29
Денисюк
10
Борубаев
10
Забелин
11
Натама
4-2-3-1
1
Санько
32
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
63
Олимзода
11
Ловец
99
Мялковский
88
Кириленко
6
Абена
47
Драчев
47
Драчев
6
Абена
99
Волков
78
Якушевич
78
Якушевич
99
Волков
99
Мялковский
2
Атила
2
Атила
99
Мялковский
51
Скшинецкий
9
Сенько
9
Сенько
51
Скшинецкий
63
Олимзода
89
Французов
89
Французов
63
Олимзода
Остались в запасе
Минск
Арсенал
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
30
Артем Сороко
ВР
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Минск - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»