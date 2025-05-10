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  • «Минск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Минск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 13:50
Минск
10.05.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
10' И. Свириденко 90+3' Р. Хадаркевич
43' Р. Мялковский 64' К. Кириленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
32
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Минск
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
47
Захар Драчев
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
3-2-3-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
79
Свириденко
66
Кампо
13
Лисакович
6
Абена
8
Мигдаленок
29
Денисюк
10
Борубаев
10
Забелин
11
Натама
4-2-3-1
1
Санько
32
Михаленко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
63
Олимзода
11
Ловец
99
Мялковский
88
Кириленко
6
Абена
47
Драчев
47
Драчев
6
Абена
99
Волков
78
Якушевич
78
Якушевич
99
Волков
99
Мялковский
2
Атила
2
Атила
99
Мялковский
51
Скшинецкий
9
Сенько
9
Сенько
51
Скшинецкий
63
Олимзода
89
Французов
89
Французов
63
Олимзода
Остались в запасе
Минск
Арсенал
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
30
Артем Сороко
ВР
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Минск - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Арсенал»

«Минск» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Минск
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