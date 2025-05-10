Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Арсенал»