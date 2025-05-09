Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

«Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

9 мая 2025, 15:50
Женис
09.05.2025, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
26' Г. Зария (П) 36' В. Громыко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
25
Матия Ром
ПЗ
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
23
Рамазан Багдат
ЦФ
3-2-2-1
1
Игнатович
15
Новак
5
Тевзадзе
33
Венизелу
23
Балтабеков
25
Ром
19
Сантос
7
Караман
77
Ануарбеков
4-1-3-2
1
Анарбеков
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
10
Сатпаев
23
Балтабеков
88
Мартинс
88
Мартинс
23
Балтабеков
77
Зария
16
Заруцкий
16
Заруцкий
77
Зария
10
Сатпаев
4
Касабулат
4
Касабулат
10
Сатпаев
33
Станоев
20
Тапалов
20
Тапалов
33
Станоев
Остались в запасе
Женис
Кайрат
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Остались в запасе
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Женис - Кайрат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайрат», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кайратр»

«Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Женис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+