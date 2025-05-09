09.05.2025, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-2-1
1
Игнатович
15
Новак
5
Тевзадзе
33
Венизелу
23
Балтабеков
25
Ром
19
Сантос
7
Караман
77
Ануарбеков
4-1-3-2
1
Анарбеков
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
10
Сатпаев
23
Балтабеков
88
Мартинс
88
Мартинс
23
Балтабеков
77
Зария
16
Заруцкий
16
Заруцкий
77
Зария
10
Сатпаев
4
Касабулат
4
Касабулат
10
Сатпаев
33
Станоев
20
Тапалов
20
Тапалов
33
Станоев
Остались в запасе
Женис
Кайрат
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Остались в запасе
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Женис - Кайрат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайрат», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кайратр»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»